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İstanbul’da 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi

İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen bir dizi operasyonu 24 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, 3 kişi yakalandı.

Asayiş 01.10.2019, 13:06 01.10.2019, 13:20
İstanbul’da 25 tona yakın akaryakıt ele geçirildi
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İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik iki ayrı ilçede düzenlenen bir dizi operasyonu 24 ton 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda, 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Silivri’de tır parklarında kaçak akaryakıt üretimi ve sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 Eylül ile 17 Eylül tarihleri arasında tır parklarına peş peşe baskın düzenleyen kaçakçılık polisi, 2 ton 500 litre “10 numara yağ” diye tabir edilen karışımlı akaryakıt, 22 ton 50 litre motorin ve kaçak akaryakıt ile bu akaryakıtların üretimi ve sevkiyatında kullanıldığı değerlendirilen 1 tanker ele geçirildi.

Parklarda akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili olduğu sanılan Mustafa Y. (46), Mehmet Zeki T. (57) ve Yavuz T. (30) adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında “5607” sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #akaryakıt #istanbul
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