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İstanbul’da 29 okul Pazartesi günü tatil edildi

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Asayiş 29.09.2019, 17:38
İstanbul’da 29 okul Pazartesi günü tatil edildi

İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı toplam 29 okuldaki eğitimlere 30 Eylül Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

(İHA)
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