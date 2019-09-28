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İstanbul’da 314 artçı deprem yaşandı

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.

Asayiş 28.09.2019, 15:20
İstanbul’da 314 artçı deprem yaşandı

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD verilerine göre artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.

İstanbul’da 26 Eylül Perşembe günü 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem sonrası yaşanan artçı depremlerin sayısı 314’e ulaştı.

(İHA)
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