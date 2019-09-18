İstanbul’da 4 ilçede hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

İstanbul’da 4 ilçede girdikleri evlerden ziynet eşyası çalan şahıslar kovalamaca sonrası yakalandı. Kaçmaya çalışırken kaza yaparak yaralanan hırsıza ilk müdahaleyi aracıyla ezmeye çalıştığı polis yaptı. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son dört ay içerisinde Maltepe, Sarıyer, Ataşehir ve Kartal ilçelerinde meydana gelen 7 ayrı hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, girdikleri evlerden nakit para, ziynet eşyası ve farklı adreslerden iki otomobil çalan hırsızların kimliklerini belirlemek için olay yerleri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerin incelenmesi ve olay bölgelerinde yapılan geniş kapsamlı çalışmaların ardından eşkalleri ve kullandıkları araçlar tespit edilen şahısların, eylemlerde dikkat çekmemek için lüks marka araç tercih ettikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin şahısları yakalamaya yönelik Beykoz, Sarıyer ve Ataşehir’deki çalışmaları sürerken bir ekip Ataşehir’de eşkale uyan bir araç görmesi üzerine aracı takibe aldı. Bir süre sonra şüpheli araç, bir ara sokağa girdi ve beklemeye başladı. Bunun üzerine aracın yanına yaklaşan polis, otomobilin içerisinde kimsenin olmadığını gördü. Araç üzerinde yapılan sorguda otomobilin çalıntı olduğu öğrenilince aranan şahısların kısa süre önce bu aracı kullanmış olduğu belirlendi. Bir süre sonra aynı bölgede bir başka şüpheli araç daha tespit edildi ve takibe alındı. Eşkalleri önceden tespit edilen şahısların araçtan inerek bir başka araçtan birtakım eşyalar alıp kaçmaya çalıştığını gören polis harekete geçti ve şahıslara ’dur’ ihtarında bulundu.

Şüpheli şahıslar ’dur’ ihtarına uymayarak araçlarını polislerin üzerine sürdü, o esnada bir polis hafif şekilde yaralandı. Kullandıkları araçla süratli bir şekilde kaçmaya çalışan şüpheliler kısa süre sonra bir vatandaşın aracına çarparak kaza geçirdi. Polis ekipleri, kaza yapan aracın yanına geldiğinde şahıslardan birinin yaralandığını gördü. Şahıslara ilk müdahaleyi yaralanan polis yapıp sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı Hanefi C.A. (19) ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçta bulunan diğer iki şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan Murat D. (19) Asayiş Şube Müdürlüğüne, küçük yaştaki A.K.Y. (15) ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada 1 adet silah, maske, eldiven, otomobil anahtarı ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüpheliler Murat D. ve hastanedeki tedavisi sona eren Hanefi C.A., Asayiş Şube Müdürlüğünde, küçük yaştaki A.K.Y. ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Murat D. ve Hanefi C.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOPLAM ZARAR 800 BİN TL’NİN ÜZERİNDE

Maltepe, Sarıyer, Ataşehir ve Kartal ilçelerinde girdikleri evlerden nakit para, ziynet eşyası ve otomobil çalan hırsızların vatandaşa verdiği toplam zararın 800 bin TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yüzleri maskeli şahısların bir binaya girdikleri, tanınmamak için kameraları elleriyle kapatmaya çalıştıkları, hırsızlık yaptıktan sonra oradan ayrıldıkları görüldü. Şüphelilerin yakalandığı ana ait görüntülerde ise, şahısların polisten kaçmaya çalışırken kaza yaptığı, kaza yapan aracın yanına gelen bir polisin, şüpheli şahsa ilk müdahaleyi yaptığı görüldü.

(Yunus Emre Şeker/İHA)