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İstanbul'da, aranan 89 hükümlü yakalandı

İstanbul'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonda 89 hükümlü yakalandı

Asayiş 16.09.2019, 13:39 16.09.2019, 13:48 Emir Yılmaz
İstanbul'da, aranan 89 hükümlü yakalandı

İstanbul'da, aranan 89 hükümlü yakalandı

- Kentte, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonda 89 hükümlü yakalandı
- Yakalanan hükümlülerden 20 yıla kadar hapis cezalı 6, 10 yıla kadar hapis cezalı 13, 5 yıla kadar hapis cezalı 31, 2 yıla kadar hapis cezalı 26 kişiyle gıyabi tutuklu 13 kişi bulunuyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonda 89 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 15 Eylül'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik 912 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 

Operasyonda hırsızlıktan 17, yaralamadan 13, dolandırıcılık ve sahtecilikten 9, yağma ve gasptan 7, cinsel istismar ve cinsel saldırıdan 6, cinayettin 3, kaçakçılıktan 2, şantaj ve silahla tehditten 2, uyuşturucu madde ticareti yapmadan 1, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan 1, terörden 1, zimmet suçundan 1 ve diğer suçlardan 26 kişi olmak üzere toplam 89 hükümlü gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 10 gram esrar, 20 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 77 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan hükümlülerden 20 yıla kadar hapis cezalı 6, 10 yıla kadar hapis cezalı 13, 5 yıla kadar hapis cezalı 31, 2 yıla kadar hapis cezalı 26 ile gıyabi tutuklu 13 kişi bulunuyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin ilçe emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

#aranan hükümlü #aranan şahıslar #Büro Amirliği #Asayiş Şube Müdürlüğü #operasyon
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