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İstanbul’da beton mikseri dehşeti kamerada

Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yaklaşık 15 metre kaydıktan sonra büyük bir gürültüyle devrilerek yan attı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 15.09.2019, 12:07 15.09.2019, 13:04

Beşiktaş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yaklaşık 15 metre kaydıktan sonra büyük bir gürültüyle devrilerek yan attı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Beşiktaş Dikilitaş Ayazmaderesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balmumcu Deresi Sokak üzerinden caddeye inmek isteyen 34 BYC 044 plakalı beton mikseri, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü Murat Y.’nin (41) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre kaydıktan sonra refüje çarpıp yan yattı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, herhangi bir yara almayan sürücüyü tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası cadde üzerindeki trafik bir süre durdu. Polis ekiplerinin güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı olay yerinde, trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi. Yokuşta ve cadde üzerinde konuşlanan polis, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Kazayı inceleyen trafik polisleri, tutanak tuttu. Sürücünün arkadaşları ise bir süre kaza yaptığı miksere baktı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

“BURADAN DÖNMESEYDİ KARŞIDAKİ KAFETERYAYA GİRECEKTİ”

Kazayı gören Yunus Sancar, “Metro istasyonu ve diğer inşaat çalışmalarında kullanılan büyük araçlar bu yokuştan çıkıp iniyorlar. Bu araçlar gördüğüm kadarıyla hızlı gitmekteydi, hafifte yağmur yağdığı zaman görüldüğü gibi kaydı ve düştü. Bunu defalarca ilgili belediyelerle görüştüm, bu kamyonların bu yokuşu kullanmamalarını söyledim. Sanırım yaralı yok, çünkü şoför tekmiş ve kenarda oturuyordu. Bu mikser duvara da bindirebilirdi, buradan dönmeseydi karşıdaki kafeteryaya girecekti” dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

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