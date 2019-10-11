Son Dakika
Barış Pınarı Harekatı 3. gününde
Muhammed bebek son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Milli Savunma Bakanı Akar: "Şu ana kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi"
Nobel Barış Ödülü, Etiyopya Başbakanı Ali’ye verildi
Barış Pınarı Harekatı’nı provoke eden 6 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 11.10.2019, 13:08 11.10.2019, 13:24
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda bu sabah operasyon için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a mensup hücre üyelerinin yakalanması için 5 ilçede 9 adrese baskın düzenledi. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen DEAŞ üyelerinin yakalaması için Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece’de 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulundukları öğrenilirken, halen İstanbul’da faaliyetlerine devam ettikleri kaydedildi. Şüphelilerin ayrıca önümüzdeki günlerde tekrar Suriye’ye geçmeyi planladıkları da ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
banner62
#istanbul #deaş #operasyon
Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:48
Öğle 12:40
İkindi 15:49
Akşam 18:22
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@