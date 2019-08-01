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İstanbul’da Dehşet: Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

Kartal’da bir binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta, bacakları kopuk kadın cesedi bulundu. Polisin incelemeleriyle cesede ait bacaklar, aynı binanın 4. katındaki balkonda bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Asayiş 01.08.2019, 15:02 01.08.2019, 15:18
İstanbul’da Dehşet: Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

Kartal’da bir binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta, bacakları kopuk kadın cesedi bulundu. Polisin incelemeleriyle cesede ait bacaklar, aynı binanın 4. katındaki balkonda bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kartal Esentepe Mahallesi’ndeki çok katlı bir binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta vatandaşlar tarafından bacakları kopuk bir kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Cesede ait kesik bacaklar da aynı binanın 4. katındaki balkonda bulundu. Polis güvenlik şeridi çekerek bölgeyi kontrol altına alırken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

(Mustafa Esen - Zeki İpek /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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