İstanbul’da deprem anında yaşanan panik kamerada
İstanbul’da deprem anında sokakta, iş yerlerinde ve fabrikada yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
Asayiş 27.09.2019, 09:04
İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. Sokakta olan vatandaşlar ise korkuyla sağa sola koşturdu. Depremde marketteki raflar yerlere dökülürken, müşteriler dışarıya kaçıştı. Deprem anında bir telefon bayisinde vatandaşlar korkuyla iş yerinden çıkmaya çalışırken, bir vatandaşın ise oturup beklemesi hayrete düşürdü. Yaşanan panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.(Doğan Can Cesur/İHA)
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