İstanbul’da deprem paniği

Deprem 11 sularında, Silivri’nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti. Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası bazı okullar da tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul Valiliği de deprem sonrası herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem öncesinde Silivri açıklarında 2,9; Avcılaraçıklarında 2,5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.

(İHA)