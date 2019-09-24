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İstanbul’da deprem paniği
Deprem 11 sularında, Silivri’nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti. Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Asayiş 24.09.2019, 14:30
Deprem 11 sularında, Silivri’nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti. Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı.
İstanbul Valiliği de deprem sonrası herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını açıkladı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem öncesinde Silivri açıklarında 2,9; Avcılaraçıklarında 2,5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.(İHA)
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