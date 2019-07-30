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İstanbul’da dev narkotik operasyonu
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Asayiş 30.07.2019, 09:08
İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Operasyona narkotik, özel harekat, çevik kuvvet polisleri olmak üzere toplam 600 polis katıldı. Ayrıca operasyona hassas burunlu arama köpekleri ve polis helikopteri destek verdi.
Önceden belirlenen adreslerin kapıları koçbaşı yardımı ile kırıldı. Gerçekleştirilen operasyon sonrasında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilerek uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan çok sayıda şahıs gözaltına alındı.(Davut Has /İHA)
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