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İstanbul’da Dev Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul’da, üç farklı ilçeye İran ve Arnavutluk’tan getirilen piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan yarım ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2’si kadın 8 kişi tutuklanırken, narkotik köpeğiyle yapılan arama anı da kameraya yansıdı.

Asayiş 22.07.2019, 11:56 22.07.2019, 12:22
İstanbul’da Dev Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul’da, üç farklı ilçeye İran ve Arnavutluk’tan getirilen piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan yarım ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2’si kadın 8 kişi tutuklanırken, narkotik köpeğiyle yapılan arama anı da kameraya yansıdı.

Uyuşturucu kartellerine göz açtırmayan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni bir operasyona daha imza attı. Alınan bilgiye göre, Bakırköy, Fatih ve Küçükçekmece’de bazı adreslere baskın düzenleyen narkotik polisi, 525 kilo skunk türü Hint keneviri, 15 kilo afyon sakızı ile 10 kilo metamfetamin ele geçirildi.

UYUŞTURUCULARIN PİYASA DEĞERİNİN 12 MİLYON OLDUĞU BELİRLENDİ

Toplam daralı ağırlığı 550 kiloyu bulan uyuşturucuların, tırla İran ve Arnavutluk’tan yurda sokulduğu öğrenilirken, ele geçirilen maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon TL olduğu belirtildi. Uyuşturucu kaçakçılarının, dikkat çekmemek ve kokuyu dağıtmak için uyuşturucu maddeleri kahve ile izole ettikleri dikkat çekerken, maddelerin yatak bazalarına, çocuk uyku tulumu ve yorganlarının astarlarına, bavullara gizlenmiş olması dikkat çekti.

UYUŞTURUCULARLA BAĞLANTILI OLAN 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Baskın yapılan adreslerde, uyuşturucularla bağlantılı olduğu öne sürülen 1’i İran uyruklu 2 kadın, 6 erkek şahıs olmak üzere toplam 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderilen 8 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Öte yandan operasyon anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

(Sadık Kahraman-İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#narkotik #Dev Uyuşturucu Operasyonu #asayiş #operasyon #istanbul
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