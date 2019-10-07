Son Dakika
Kırmızı kategorideki o terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
Sazak "CHP, ilkesizliği ilke haline getirdi!"
Üzerine benzin döküp kendini yaktı
Grekoromen Güreş 1. Liginde ilk hafta tamam
Genç milli güreşçilerden 54 madalya!
Sivasspor evinde yine kaybetmedi

İstanbul’da elektronik sigara operasyonu

İstanbul’da, yasadışı elektronik sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve bu sigaralara ait binlerce yedek parça ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 07.10.2019, 10:19 07.10.2019, 10:37

İstanbul’da, yasadışı elektronik sigara ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve bu sigaralara ait binlerce yedek parça ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Fatih ve Üsküdar ilçelerinde bazı adreslerde uzak doğu ülkelerinden yasadışı yollardan Türkiye’ye getirilen elektronik sigara depolandığı bilgisini aldı. Üsküdar Çengelköy’de bir eve ve Fatih Hobyar Mahallesi’nde bir depoya 27 Eylül’de operasyon düzenleyen ekipler, yurda özellikle Uzakdoğu ülkelerinden kaçak yollarla getirildiği tespit edilen bin 620 adet elektronik sigara ve 10 bin 250 adet elektronik sigara yedek parçası ele geçirildi.

Baskında Ahmet Ş.(64) ve Celil Ş.(31) adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan her iki şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#sigara #operasyon #elektronik sigara #asayiş #istanbul
Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:44
Öğle 12:41
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@