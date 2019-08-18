İstanbul’da gökten adeta taş yağdı: O anlar kamerada
Şişli’de bir binanın saçağından kopan kartonpiyer taş parçaları kaldırımda yürüyen vatandaşların başına yağdı. Genç bir kadın taşın bacağına isabet etmesi sonucu yaralanırken, park halindeki bir araç ise zarar gördü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Şişli’de bir binanın saçağından kopan kartonpiyer taş parçaları kaldırımda yürüyen vatandaşların başına yağdı. Genç bir kadın taşın bacağına isabet etmesi sonucu yaralanırken, park halindeki bir araç ise zarar gördü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı bir binanın saçağındaki kartonpiyer taş parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Saçaktan düşen parçalar o esnada kaldırımda yürüyen vatandaşların üstüne düştü. Düşen taş parçalarıyla vatandaşlar yaralanmaktan son anda kurtulurken kaldırımda yürüyen Sibel Çopur (35) ise parçalardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Neye uğradığına şaşıran kadın bir anda yere düştü.
VATANDAŞLARIN BAŞINA TAŞ YAĞDI
Görüntülerde, vatandaşlar kaldırımdan yürüdüğü esnada binadan kartonpiyer taş parçaları yağıyor. Taşların düştüğünü gören vatandaşlar etrafa kaçışıyor. Daha sonra vatandaşlar koşarak yaralı kadının yanına gidiyor. Olayın ardından gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Zabıta ve itfaiye ekipleri ise bir süre çalışma yaparak inceleme yaptı.
Otomobili zarar gören Recep Çakır, “Yukarıdan parçalar düştü. Araçlar mahvoldu, 2 tane yaralı var. Biri hafifti kendisi gitti, diğerini ambulans götürdü. Araç benim, tavan çöktü. Tadilat var diyorlar ama usta göremedik” dedi.(Doğan Can Cesur /İHA)
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