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İstanbul’da gökten adeta taş yağdı: O anlar kamerada

Şişli’de bir binanın saçağından kopan kartonpiyer taş parçaları kaldırımda yürüyen vatandaşların başına yağdı. Genç bir kadın taşın bacağına isabet etmesi sonucu yaralanırken, park halindeki bir araç ise zarar gördü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 18.08.2019, 15:06
İstanbul’da gökten adeta taş yağdı: O anlar kamerada
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Şişli’de bir binanın saçağından kopan kartonpiyer taş parçaları kaldırımda yürüyen vatandaşların başına yağdı. Genç bir kadın taşın bacağına isabet etmesi sonucu yaralanırken, park halindeki bir araç ise zarar gördü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 7 katlı bir binanın saçağındaki kartonpiyer taş parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Saçaktan düşen parçalar o esnada kaldırımda yürüyen vatandaşların üstüne düştü. Düşen taş parçalarıyla vatandaşlar yaralanmaktan son anda kurtulurken kaldırımda yürüyen Sibel Çopur (35) ise parçalardan birinin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Neye uğradığına şaşıran kadın bir anda yere düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, acılar içerisinde yerde kıvranan kadının yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı. Düşen taş parçalarının isabet ettiği park halindeki bir otomobil ise zarar gördü. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

VATANDAŞLARIN BAŞINA TAŞ YAĞDI

Görüntülerde, vatandaşlar kaldırımdan yürüdüğü esnada binadan kartonpiyer taş parçaları yağıyor. Taşların düştüğünü gören vatandaşlar etrafa kaçışıyor. Daha sonra vatandaşlar koşarak yaralı kadının yanına gidiyor. Olayın ardından gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek çevrede önlem aldı. Zabıta ve itfaiye ekipleri ise bir süre çalışma yaparak inceleme yaptı.

Otomobili zarar gören Recep Çakır, “Yukarıdan parçalar düştü. Araçlar mahvoldu, 2 tane yaralı var. Biri hafifti kendisi gitti, diğerini ambulans götürdü. Araç benim, tavan çöktü. Tadilat var diyorlar ama usta göremedik” dedi.

(Doğan Can Cesur /İHA)
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