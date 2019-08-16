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İstanbul’da Helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması
İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği uygulamada narkotik köpeği ‘Alex’ durdurulan araçlarda arama yaptı.
Asayiş 16.08.2019, 21:49 16.08.2019, 22:06
İstanbul’da Helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması
İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ adlı asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği uygulamada narkotik köpeği ‘Alex’ durdurulan araçlarda arama yaptı.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.
(İHA)
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