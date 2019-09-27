İstanbul’da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması
İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ adlı asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Denetimlerde şüpheli görülen araçlarda narkotik köpeği ile detaylı arama yapıldı.
Asayiş 27.09.2019, 21:30
İstanbul’da ‘Yeditepe Huzur’ adlı asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede helikopter destekli denetim yapıldı. Denetimlerde şüpheli görülen araçlarda narkotik köpeği ile detaylı arama yapıldı.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.(İHA)
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