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İstanbul’da "Huzur-13” uygulaması gerçekleştirildi
İstanbul genelinde çok sayıda polisin katılımıyla "Huzur-13” asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Havadan helikopter destekli yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı, vatandaşların GBT sorguları yapıldı.
Asayiş 02.08.2019, 21:46
İstanbul genelinde çok sayıda polisin katılımıyla "Huzur-13” asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Havadan helikopter destekli yapılan uygulamada araçlar didik didik arandı, vatandaşların GBT sorguları yapıldı.
Operasyonla il genelinde huzur ve güven ortamı devamının sağlanması, suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalamaya yönelik, başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi hedeflendi. Operasyon kapsamında araçlar durdurularak didik didik arandı, Vatandaşların GBT sorgusu yapıldı.(Davut Has - Vedat Bayraktar/İHA)
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