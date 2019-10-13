İstanbul’da kaçak tekel ürünleri operasyonu
İstanbul’da kaçak tekel ürünlerine yönelik 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda 9 bin adet kaçak sigara, 24 bin adet puro ve 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon anı polis kameralarına yansırken gözaltına alınan 27 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
İstanbul’da kaçak tekel ürünlerine yönelik 5 ilçede düzenlenen operasyonlarda 9 bin adet kaçak sigara, 24 bin adet puro ve 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon anı polis kameralarına yansırken gözaltına alınan 27 şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Kaçakçılık Suçları Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Esenyurt ve Üsküdar ilçelerinde kaçak tekel ürünlerine yönelik 29 Ağustos ile 24 Eylül tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 9 bin adet kaçak sigara, 24 bin adet puro, 250 kilo kaçak tütün 100 adet elektronik sigara ve çok sayıda kaçak tekel ürünü ele geçirildi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
‘5607 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan adli işlem yapılan 2’si yabancı uyruklu 27 şüpheli yakalanarak savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan, operasyon anı polis kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde ele geçirilen kaçak tekel ürünleri görülüyor.
(Melike İnal/İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2