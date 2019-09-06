Son Dakika
Filenin Sultanları’nın finale olan inancı tam
"Başörtüsü yasağı 'Senegal laik bir devlettir' ilkesiyle bağdaşmıyor"
"Bakırköy Güzel Sanatlar Lisesi 1'inci Sanat Çalıştayı" sergisi
Havalimanlarını ilk 8 ayında 140 milyon yolcu kullandı
Dink cinayeti davasında ara karar
İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti
“Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık“
“IKBY Sünni Arapların evlerine dönmesine izin vermiyor“
DÜZELTME - "Büyükelçi Karlov suikastı davası" başlıklı haberimizin birinci spotunda "tutuklu iki sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı" ifadesi sehven yer almıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
İEF'ye girişte “temassız“ dönem

İstanbul’da “Kurt Kapanı-14” uygulaması

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği “Kurt Kapanı-14” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Asayiş 06.09.2019, 15:31 06.09.2019, 16:16
İstanbul’da “Kurt Kapanı-14” uygulaması

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği “Kurt Kapanı-14” uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, Kurt Kapanı-14 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında narkotik köpekleri araçlar üzerinde arama yaptı. Vatandaşlara Genel Bilgi Taramasına(GBT) yapıldı. Polis helikopteri uygulamaya havadan destek verdi.

(Caner Sönmez/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istanbul #Kurt Kapanı14
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@