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İstanbul’da markette dehşet anları

Ümraniye’de market çalışanının başına silah dayayıp marketin kasasından bir miktar para gasp eden şahıslar yakalandı. Gasp anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş 08.10.2019, 14:09 08.10.2019, 14:13
İstanbul’da markette dehşet anları
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Ümraniye’de market çalışanının başına silah dayayıp marketin kasasından bir miktar para gasp eden şahıslar yakalandı. Gasp anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesinde 25 Eylül günü saat 21.36 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzünde maske takılı eli silahlı bir şahıs markete girdi. Elindeki silahı bir market çalışanının kafasına dayayıp kasanın yanına götürdü. Eli silahlı şahıs daha sonra market çalışanından kasayı açmasını istedi. Kasadan bir miktar para alarak dışarıda kendisini bekleyen kişiyle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine ekipleri çalışma başlattı. Markette bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Polis, kimlikleri belirlenen şahısları yakalamak için harekete geçti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonunda, şüpheli Bayer G. Ümraniye’de gasp olayını gerçekleştiren Levent K. ise Sultanbeyli’de yakalandı. Polisin yaptığı aramada şüpheli Levent K.’nın üzerinden olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzü maskeli şüphelilerden birinin markete girip elindeki silahı market çalışanının kafasına dayadığı, market çalışanını zorla kasaya götürdükten sonra bir miktar parayı alarak dışarıda kendisini bekleyen suç ortağıyla birlikte oradan ayrıldıkları görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #ümraniye #istanbul
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