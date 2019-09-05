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İstanbul’da minibüs şoförü terör estirdi: O anlar kamerada
Kadıköy’de önündeki aracın kısa süreli beklemesine sinirlenen minibüs şoförü ortalığı birbirine katarak terör estirdi. Minibüs şoförü önündeki aracın aynalarını tekme ile kırdı, küfürler savurdu. Saldırıya uğrayan araç sürücüsü ise o anları kaydetti. Ardından sinirlenen şahsın minibüse çarpması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş 05.09.2019, 00:01
Kadıköy’de önündeki aracın kısa süreli beklemesine sinirlenen minibüs şoförü ortalığı birbirine katarak terör estirdi. Minibüs şoförü önündeki aracın aynalarını tekme ile kırdı, küfürler savurdu. Saldırıya uğrayan araç sürücüsü ise o anları kaydetti. Ardından sinirlenen şahsın minibüse çarpması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan minibüs şoförünün terör estirdiği saldırı anı ile, sinirlenen araç sahibinin minibüse çarptığı anlar kameraya anbean yansıdı.(Zeki İpek/İHA)
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