İstanbul’da mobilya atölyesinde yangın

Sultanbeyli’de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli’de bir mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı . İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

(İHA)