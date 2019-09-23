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İstanbul’da motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

Eyüpsultan’da cadde üzerinde seyreden motosikletli genç, zeminin ıslak olması nedeniyle gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Metrelerce yerde sürüklenen genç hafif yaralanırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Asayiş 22.09.2019, 09:32 22.09.2019, 10:00
İstanbul’da motosikletli gencin metrelerce sürüklendiği kaza kamerada
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Eyüpsultan’da cadde üzerinde seyreden motosikletli genç, zeminin ıslak olması nedeniyle gidon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Metrelerce yerde sürüklenen genç hafif yaralanırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Salı günü saat 09.00 sıralarında Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Furkan Ş., trafik ışıklarında beklemeye başladı. Bir süre sonra yoluna devam eden genç sürücü, araçların arasından geçerek Eminönü istikametine doğru devam etti. Ancak motosikletli genç, yolun henüz bilinmeyen bir nedenle ıslanması sonucu gidon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Motosikletli ve kendisi metrelerce sürüklenen genç, hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler koşarak gencin yanına geldi. Genç ise eldivenlerini çıkarttıktan sonra sürüklenen motosikletlinin yanına doğru gitti.

Genç, sürücülerin yardımıyla motosikletini kaldırırken yaşadığı kaza ise kask kamerasına yansıdı.

(İHA)

#kaza kamerada #motosikletli genç #istanbul
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