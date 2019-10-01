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İstanbul’da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı
Kadıköy’de düzenlenen törende motosikletli polis timlerinde görevli 206 polis 100 yeni alınan motosikletle göreve başladı. Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Hedefimiz İstanbul’u dünyanın en güvenli şehri haline getirmektir" dedi.
Asayiş 01.10.2019, 15:44 01.10.2019, 16:00
Kadıköy’de düzenlenen törende motosikletli polis timlerinde görevli 206 polis 100 yeni alınan motosikletle göreve başladı. Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Hedefimiz İstanbul’u dünyanın en güvenli şehri haline getirmektir" dedi.
(Halit Arslan/İHA)
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