Son Dakika
Süper Lig'de Ünal Karaman kendini aştı
Bozüyük'lü Abdülhamit Bilgen Doğum gününde şehit oldu
Tel Rıfat’ta TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nden kodlama eğitimi
Resulayn’da teröristler bir bir yakalanıyor
Tokat'ta “Barış Pınarı Harekatı“na Türk bayraklı destek

İstanbul’da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK’lı gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece ve Ümraniye’de ormanlık alanda yangın çıkarmaya çalışan PKK bağlantılı 3 kişi ile örgüt üyeliğinden yakalanama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 6 kişinin yakalandığı operasyonda, 3 şüphelinin ormanları örgüt talimatı ile yaktıkları öne sürüldü.

Asayiş 11.10.2019, 12:29 11.10.2019, 12:48
İstanbul’da orman yangınlarına ilişkin 3 PKK’lı gözaltına alındı
banner63

İstanbul Küçükçekmece ve Ümraniye’de ormanlık alanda yangın çıkarmaya çalışan PKK bağlantılı 3 kişi ile örgüt üyeliğinden yakalanama kararı bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 6 kişinin yakalandığı operasyonda, 3 şüphelinin ormanları örgüt talimatı ile yaktıkları öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül’de Küçükçekmece ilçesi Yarımburgaz Mahallesi’nde bulunan Nükleer Araştırma Merkezi ile askeri alan arasındaki ağaçlık alanda ve Ümraniye’de bir ormanın yakılmasına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheliyi tespit eden terör polisi, bu sabaha karşı iki ayrı ilçede arka arkaya operasyon düzenledi. Dört ayrı adrese gerçekleştirilen baskında PKK üyesi 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında PKK üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli için 3 ilçede düzenlenen operasyonda ise 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan toplam 6 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istanbul #orman yangini #asayiş #pkk
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:48
Öğle 12:40
İkindi 15:49
Akşam 18:22
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@