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İstanbul’da ormanlardaki kaçak yapıların yıkımına başlandı
İstanbul’da uydu görüntüleriyle tespit edilen devlet ormanlarına yapılan kaçak yapılar yıkılmaya başlandı. Ümraniye Hekimbaşı’nda orman arazisine yapılan kaçak yapıların yıkım işlemi başladı.
Asayiş 18.09.2019, 12:14
İstanbul’da devlet ormanına yapılan kaçak yapıların yıkımı başladı. Ümraniye Hekimbaşı’nda orman arazisine yapılan kaçak yapılar bu sabah yıkılmaya başlandı. Kaçak yapılardaki eşyalar boşaltıldı, ardından yıkım çalışmaları başladı.(Metin Başar/İHA)
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