Son Dakika
Süper Lig'de Ünal Karaman kendini aştı
Bozüyük'lü Abdülhamit Bilgen Doğum gününde şehit oldu
Tel Rıfat’ta TSK unsurlarına saldırı: 2 şehit, 3 yaralı
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nden kodlama eğitimi
Resulayn’da teröristler bir bir yakalanıyor
Tokat'ta “Barış Pınarı Harekatı“na Türk bayraklı destek

İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından İstanbul’da da PKK’nın gençlik yapılanmasına baskın düzenlendi. Protesto ve eylem hazırlığındaki DGH üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Asayiş 11.10.2019, 12:27 11.10.2019, 12:47
İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından İstanbul’da da PKK’nın gençlik yapılanmasına baskın düzenlendi. Protesto ve eylem hazırlığındaki DGH üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCKPYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim 2019’de başlatılan Barış Pınarı Harekatını protesto etmek amacıyla İstanbul genelinde korsan gösteri, yürüyüş ve eylem gerçekleştirebilecek PKK yanlısı kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik kanadı DGH içinde faaliyet yürüten 14 örgüt üyesinin yakalanması için Terörle Mücadele Şube polisi tarafından 11 farklı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Firari 6 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istanbul #pkk #asayiş #operasyon
Yorumlar (0)
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:48
Öğle 12:40
İkindi 15:49
Akşam 18:22
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@