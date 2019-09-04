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İstanbul’da stadın aydınlatma direğinde intihar girişimi
Fatih Karagümrük Stadı’nın aydınlatma direğine çıkarak yarı çıplak bir şekilde intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.
Asayiş 04.09.2019, 23:27
Fatih Karagümrük Stadı’nın aydınlatma direğine çıkarak yarı çıplak bir şekilde intihar girişiminde bulunan şahıs polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildi.
Öte yandan yaşanan ilginç anları ise vatandaşlar film izler gibi izleyip cep telefonlarına kaydetti. Polis ekipleri meraklı vatandaşları dağıtmakta zorluk yaşadı. İntihar girişinde bulunan kişi indirildiğinde meraklı vatandaşlar emniyet şeridini geçerek şahsı çekmeye çalıştı.(Vedat Bayraktar/İHA)
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