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İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbul’da tarihi eser kaçaklarına yönelik 4 ilçede düzenlenen 3 farklı operasyonda sikke ve objelerden oluşan toplam 703 parça eser ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş 26.09.2019, 11:39
İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbul’da tarihi eser kaçaklarına yönelik 4 ilçede düzenlenen 3 farklı operasyonda sikke ve objelerden oluşan toplam 703 parça eser ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Şube Müdürlüğü ekipleri, yer altı ve yer üstü zenginliklerini ve daha eski zamanlardaki uygarlıklara ait kültürel varlıkları yurt dışına çıkaran şahısları tespit ederek, tarihi eser kaçakçılığının önüne geçmek için çalışma yürüttü. Kaçakçılık polisi, yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta Beyoğlu, Beykoz, Fatih ve Ümraniye ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığını önlemek adına 3 ayrı operasyon düzenledi. Baskınlarda 2 bin 100 yıllık olduğu değerlendirilen 695 sikke, 2 adet kabartmalı taş, bir metal haç, üç parça halinde ok ucu ve metal kase ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.G., M.K., M.K., S.E. ve R.K. adlı 5 kaçakçı gözaltına alındı. Dört ilçede düzenlenen 3 farklı operasyonda ele geçirilen eserlerin büyük bir kısmının M.Ö. Amisos dönemine uzanan 2 bin 100 yıllık tarihe sahip olduğu öğrenilirken, ele geçen objelerin yurt dışına çıkarılmadan yakalandığı belirtildi.

(İHA)
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