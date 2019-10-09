İstanbul’da terör operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen örgüt üyesi 22 kişi yakalandı.
İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, eylem hazırlığında oldukları belirlenen örgüt üyesi 22 kişi yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul’da eylem hazırlığı yapan 26 şüpheliyi tespit etti. Eylem hazırlığındaki örgüt üyelerinin 19’unun İstanbul’da, 7’sinin ise il dışında olduğunu belirleyen terör polisi, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde peş peşe operasyonlar düzenledi. Çok sayıda ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 22 PKK’lı yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda silahlar ile çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayınlar ve dijital malzemeler ele geçirildi. Terör polisi tarafından gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 10’u tutuklanırken, 1’i savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. 11 şüpheli hakkında ise ’adli kontrol’ hükümleri uygulandı. Polis, firari durumdaki 4 PKK’lının yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.
(Sadık Kahraman/İHA)
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