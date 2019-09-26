Son Dakika
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail’e teslim olmayacağız"
Basketbol: 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Anadolu Efes'in
İstanbul'daki deprem sonrası Açıklama: "Yarın okullarımız açık olacak"
ByLock kullanan avukata hapis
Isparta’ya şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Okullarımız yarın açık, öğrencilerimizi bekliyoruz"

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

Anadolu yakasında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi

Asayiş 24.09.2019, 07:22 24.09.2019, 09:31
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
banner63

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Anadolu yakasında, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

İki aylık takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 20 şüphenin yakalanması için 20 adrese düzenlenen operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

Bazı kişilerin gözaltına alındığı helikopter destekli operasyonda polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar sürüyor.

#İstanbul Kartal #narkotik operasyonu
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@