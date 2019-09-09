Son Dakika
İzmir'in kurtuluş yıl dönümü
İstanbul’dan başlayan kovalamaca Çorlu’da son buldu
Nişandan dönen ailenin feci sonu
Türkiye ile Moldova 11. randevuda
Akdamar'ı 8 ayda 162 bin kişi ziyaret etti
Yol kenarında dinlenirken otomobil çarpan besici öldü
Hakkari'de şehit asker için tören
“Masa başı“ işten sıkılınca kıtalar arası maceraya atıldı
“Sivrisinekler erkekleri daha çok ısırıyor“
CHP'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafikte yoğunluk

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte sabahın erken saatlerinde okula gitmek isteyen öğrencilerin servisleri trafiğe çıkmaya başladı. İstanbul’un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.

Asayiş 09.09.2019, 09:14 09.09.2019, 10:37
İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafikte yoğunluk

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte sabahın erken saatlerinde okula gitmek isteyen öğrencilerin servisleri trafiğe çıkmaya başladı. İstanbul’un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.

3 aylık tatil döneminin ardından 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başladı. İlk derslerine yetişmek için evlerinden çıkan öğrenciler, ailelerinin denetiminde okul servislerine bindi. Bazı veliler de çocuklarını yalnız bırakmayarak onlarla birlikte okulun yolunu tuttu. Okulun ilk günü sabah İstanbul’un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı.

(İHA)

#okul #trafik #istanbul yeni eğitim öğretim yılı
Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2019
İmsak 04:50
Güneş 06:16
Öğle 12:51
İkindi 16:26
Akşam 19:16
Yatsı 20:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@