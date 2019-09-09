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İstanbul’da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde trafikte yoğunluk
Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte sabahın erken saatlerinde okula gitmek isteyen öğrencilerin servisleri trafiğe çıkmaya başladı. İstanbul’un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.
Asayiş 09.09.2019, 09:14 09.09.2019, 10:37
Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte sabahın erken saatlerinde okula gitmek isteyen öğrencilerin servisleri trafiğe çıkmaya başladı. İstanbul’un bazı noktalarında trafik yoğunluğu yaşandı.
(İHA)
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