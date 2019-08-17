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İstanbul’da yoğun yağış sonrası yol çöktü

İstanbul’da yoğun yağış sonrası yol çöktü.

Asayiş 17.08.2019, 15:22
İstanbul’da yoğun yağış sonrası yol çöktü

İstanbul’da yoğun yağış sonrası yol çöktü.

Üsküdar Bosna Bulvarı üzerinde yoğun yağış sonrası yapımı devam eden yol çöktü. Yağış sonrası çalışma yapılan alandaki toprak kaydı. Cadde tamamen trafiğe kapatıldı.

(Halit Arslan - Caner Evyapan/İHA)
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