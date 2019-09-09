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İstanbul’dan başlayan kovalamaca Çorlu’da son buldu

İstanbul’dan başlayan kovalamaca Çorlu’da son buldu

İstanbul’un Silivri ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü, uzun süren kovalamaca ve polisin ısrarlı takibi sonucu Çorlu’da yakalandı.

Asayiş 09.09.2019, 11:50 09.09.2019, 13:29
İstanbul’dan başlayan kovalamaca Çorlu’da son buldu

İstanbul’un Silivri ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücü, uzun süren kovalamaca ve polisin ısrarlı takibi sonucu Çorlu’da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, ilçede görev yapan motosikletli polis ekibi 34 VP 0435 plakalı otomobilin sürücüsüne ’dur’ ikazında bulundu. Ancak araç sürücüsü ’dur’ ihtarına uymayarak aracı polis ekibinin de üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polisin açtığı uyarı ateşine de aldırış etmeden kaçan şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı.

Aracın Çorlu ilçesine geldiğinin bildirilmesi üzerine Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçenin giriş ve çıkışlarında tedbir aldı. Silivri ve Çorlu polisinin peşine düştüğü araç sürücüsü tüm ikazlara karşın durmayınca bu kez aracın lastiklerine ateş edildi. Lastiği patlayan aracın sürücüsü daha fazla kaçamayınca polis tarafından durdurularak yakalandı.

C.K. adlı sürücüyü araçtan indirerek gözaltına alan polis işlemler için Şehit Polis Sebahattin Ergin Polis Merkezi’ne götürdü. Alkollü olduğu anlaşılan sürücünün ifadesinde otobüs şoförlüğü yaptığını, alkollü olmasından dolayı da ehliyetine el konulmaması için kaçtığını söylediği kaydedildi.

C.K. adlı sürücü Çorlu’daki işlemlerinin ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, ehliyetine de el konularak cezai işlem uygulandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#İstanbuldan başlayan kovalamaca #Çorluda son buldu
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