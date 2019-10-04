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İzmir'de sustalı bıçak ve gözlük operasyonu
Konak'taki bir iş yeri ve depoda kaçak 154 sustalı bıçak ile bin 380 numaralı gözlük bulundu.
Asayiş 04.10.2019, 11:25 04.10.2019, 12:10
İZMİR (AA) - İzmir'de bir iş yeri ve deposunda kaçak 154 sustalı bıçak ile bin 380 numaralı gözlük ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesindeki Mustafa D'ye ait iş yeri ve deposunda kaçak ürün bulundurulduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu adreste, "sustalı" diye tabir edilen mekanizmalı 154 kaçak bıçak ile bin 380 numaralı optik gözlük ve 20 elektronik terazi bulundu.
İş yeri sahibi Mustafa D. hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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