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İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı. İzmir-İstanbul otoyolunun Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Asayiş 17.08.2019, 22:17 17.08.2019, 22:59
İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İzmir-İstanbul otoyolunun Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Manisa’nın Soma ilçesinde İzmir-İstanbul otoyolunda meydana geldi. İstanbul güzergahına giden G.A. idaresindeki 34 AT2019 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak savruldu. Feci kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü G.A. ile birlikte yolcu olarak bulunan C.A, Cihan Çeken ve Aylin Aheste hastaneye kaldırıldı. Savaştepe Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan Cihan Çeken ve Aylin Aheste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının tedavilerinin Soma İlçe Devlet Hastanesi’nde sürdüğü öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

İzmir-İstanbul otoyolunda feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

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