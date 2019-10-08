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İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı
İzmir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Asayiş 08.10.2019, 09:00
İzmir merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere Ankara, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Çorum, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır ve Trabzon illerinde eş zamanlı operasyon başlattı.(İHA)
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