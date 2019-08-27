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İzmir merkezli 4 ilde torbacı operasyonu: 13 gözaltı
İzmir merkezli 4 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Asayiş 27.08.2019, 16:10 27.08.2019, 16:23
İzmir merkezli 4 ilde "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettikleri şüphelilere yönelik İzmir, İstanbul, Mersin ve Kocaeli’de operasyon yaptı. Baskın yapılan adreslerdeki 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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