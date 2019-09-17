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İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 şüpheliden 9’u gözaltına alındı.

Asayiş 17.09.2019, 09:30 17.09.2019, 09:39
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 şüpheliden 9’u gözaltına alındı.

İzmir’de FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf astsubay ve polisler ile meslekten ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 14 şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Adıyaman, Erzurum, Trabzon, Van ve Iğdır’da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında 2 muvazzaf astsubay, 4 polis, 1 meslekten ihraç edilen astsubay, 1 2. sınıf emniyet müdürü, 3 ilişiği kesilen öğrenci ve 1 öğretmenin bulunduğu şüphelilerin örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan haberleştikleri tespit edildi. Operasyonda şu ana kadar 9 şüpheli gözaltına alınırken, 5 kişinin arandığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#asayiş #FETÖ operasyonu #izmir #Fetullahçı Terör Örgütü
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