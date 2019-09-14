İzmir ve Ayvalık’ta 190 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 142 kaçak göçmen yakalandı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ise ormanlık alanda aralarında çocuklarında bulunduğu 48 Afgan uyruklu göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri saat 06.40’ta Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik botun içerisindeki 26 Suriye, 12 Kongo, 8 Filistin ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 04.27 ve 06.40’ta Sahil Güvenlik uçağı, Çeşme ilçesi Dalyan açıklarında lastik botlar içerisinde göçmenler olduğunu tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botların içerisindeki 58 Afganistan, 36 Filistin ve 1 Suriye uyruklu toplam 95 göçmen yakalandı. Yakalanan 142 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AYVALIK’TA 48 GÖÇMEN 3 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda aralarında çocuklarında bulunduğu 48 Afgan uyruklu göçmen ve botu şişirmeye çalışan 3 organizatör suçüstü yakalandı.

Balıkesir’in Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan kontrollerde, Bedavut Tekev bölgesinde ormanlık alan içerisinde saklanan 19’u çocuk toplamda 48 Afgan uyruklu düzensiz göçmen grubu yakalandı. Olay yerinde yapılan araştırmada deniz kenarında botu şişirmeye çalışan 3 organizatör de suçüstü yakalandı. Benzer suçlardan sabıka kaydı olan Serhat Deniz ile Muhammed Hüseyini ve Amanulkah Serveri gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Taşkın Sarıca