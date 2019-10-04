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İzmir’de 132 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ve Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 04.10.2019, 20:50 04.10.2019, 21:24
İzmir’de 132 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ve Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 132 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 02.30 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Seferihisar’ın Sığacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 28 Kongo, 25 Orta Afrika ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 54 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 06.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Seferihisar’ın Doğanbey açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine perşembe günü saat 17.00 sıralarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Çeşme’nin Uçburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 20 Filistin ve 10 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 132 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

#düzensiz göçmen #izmir
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