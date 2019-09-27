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İzmir’de 143 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 143 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 27.09.2019, 23:32 27.09.2019, 23:46
İzmir’de 143 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 143 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 01.05, 04.30 ve 04.35’te, Çeşme’nin Altınkum, Uçburun ve Eğri Liman açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu ile Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından 3 ayrı lastik bot fark edildi. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 51 Afganistan, 42 Kongo, 11 Orta Afrika, 28 Suriye, 3 Filistin, 2 Pakistan, 2 Mali, 1 Angola, 1 Togo, 1 İran ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 143 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 143 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

#göçmen #İzmirde 143 düzensiz göçmen #143 düzensiz göçmen
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