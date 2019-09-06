İzmir’de 143 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 143 kaçak göçmen yakalandı.
İzmir’in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 143 kaçak göçmen yakalandı.
Aynı gün saat 06.30 sıralarında Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında, Sahil Güvenlik uçağı tarafından kaçak göçmen topluluğu belirlendi. Sahil Güvenlik botu tarafından, kaçakların bulunduğu lastik botu durduran ekipler, 35 Suriye ve 11 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 46 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yine perşembe günü saat 22.30 sıralarında Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında da lastik botla kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen topluluğu ekiplerce fark edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 36 Suriye, 4 Senegal, 3 Filistin, 1 Gana, 1 Orta Afrika ve 1 Kamerun uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen yakalandı.143 kaçak göçmen, kimlik tespitleri işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.(İHA)
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