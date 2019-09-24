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İzmir’de 149 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 149 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 24.09.2019, 23:33
İzmir’de 149 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 149 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 04.30’da, Dikili’nin Bademli açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerine, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun arızası nedeniyle yardım talebinde bulunuldu. Görevlendirilen ekip tarafından tespit edilen lastik botun içerisindeki 41 Suriye, 3 Kuveyt ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün saat 05.40’da, Dikili’nin Kalem Adası açıkların lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince, durdurulan lastik botun içerisindeki 38 Suriye ve 2 Sierra Leone uyruklu olmak üzere toplam 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine pazartesi günü saat 22.39’da, Çeşme’nin Uçburun açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 13 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 14 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 23.51’de, Çeşme’nin Çiftlik Koyu açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki 45 Afganistan ve 3 İran uyruklu olmak üzere toplam 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 149 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)
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