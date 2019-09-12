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İzmir’de 182 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 182 düzensiz göçmen yakalandı.
Asayiş 12.09.2019, 20:35
İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 182 düzensiz göçmen yakalandı.
Yine aynı gün saat 03.34’te, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Çeşme’nin Karada açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubu fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisinde 28 Suriye ve 2 Mısır olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 182 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.(İHA)
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