İzmir’de 2 ilçede orman yangını
İzmir’in Menemen ve Urla ilçelerinde makilik alanlarda yangın çıktı. Urla’daki yangın kontrol altına alınırken, Menemen’de ise yangının büyümesi durduruldu.
İzmir’in Menemen ve Urla ilçelerinde makilik alanlarda yangın çıktı. Urla’daki yangın kontrol altına alınırken, Menemen’de ise yangının büyümesi durduruldu.
İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Asarlık Mahallesindeki makilik bölgede ve Urla ilçesine bağlı Balıklıova Mahallesinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
2 farklı noktadan çıktığı belirlenen Asarlık’taki yangına 3 helikopter ve 13 arazözle müdahale eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin etrafını çevirip, yangının büyümesini önledi. Bölgede yangın büyüme riskinin kalmadığını belirten yetkililer, alevlere müdahalenin ise devam ettiğini açıkladı.
EŞYALARINI BIRAKTI, BAYRAĞI KURTARDI
HELİKOPTER HALI SAHAYA İNDİ
Menemen’deki yangına müdahale eden yangın söndürme helikopterlerinden birinin su atma sepetinde arıza yaşandı. Yaşanan arızanın giderilmesi için helikopter bölgede bulunan halı sahaya iniş yaptı. Bu sırada sahada futbol oynayan çocuklar, meraklı gözlerle helikopteri inceledi.
URLA YANGINI KONTROL ALTINDA
Urla’daki yangına 1 heliktopter ve 7 arazöz müdahale ederken, havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.Yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:21
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:21
|Akşam
|19:08
|Yatsı
|20:28
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Sivasspor
|4
|5
|7. Trabzonspor
|3
|5
|8. Ankaragücü
|3
|5
|9. Beşiktaş
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Başakşehir
|4
|4
|13. Malatyaspor
|3
|3
|14. Konyaspor
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Göztepe
|3
|1
|17. Kasımpaşa
|4
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Keçiörengücü
|4
|8
|3. Hatayspor
|3
|7
|4. Fatih Karagümrük
|3
|7
|5. Altay
|4
|7
|6. Bursaspor
|3
|6
|7. Balıkesirspor
|4
|6
|8. Adana Demirspor
|3
|5
|9. Altınordu
|4
|4
|10. Adanaspor
|3
|4
|11. Osmanlıspor
|3
|4
|12. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Menemen Belediyespor
|3
|4
|15. İstanbulspor
|3
|2
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|4
|7
|8. Everton
|4
|7
|9. West Ham
|4
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Crystal Palace
|5
|7
|12. Norwich City
|5
|6
|13. Burnley
|5
|5
|14. Sheffield United
|5
|5
|15. Brighton
|5
|5
|16. Bournemouth
|4
|4
|17. Newcastle
|5
|4
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|4
|9
|2. Real Madrid
|4
|8
|3. Athletic Bilbao
|4
|8
|4. Sevilla
|3
|7
|5. Real Sociedad
|4
|7
|6. Levante
|4
|6
|7. Villarreal
|4
|5
|8. Osasuna
|3
|5
|9. Deportivo Alaves
|3
|5
|10. Barcelona
|3
|4
|11. Granada
|3
|4
|12. Valencia
|3
|4
|13. Celta de Vigo
|3
|4
|14. Real Valladolid
|3
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Real Betis
|3
|3
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|4
|0