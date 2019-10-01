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İzmir’de 248 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme, Karaburun ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 248 düzensiz göçmen yakalandı.

Asayiş 01.10.2019, 21:14
İzmir’de 248 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir’in Çeşme, Karaburun ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 248 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 01.29’da, Sahil Güvenlik ekiplerince, Çeşme’nin Altınkum açıklarında bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu toplam 66 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 04.40’ta, Sahil Güvenlik uçağı tarafından Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 17 Somali, 12 Yemen, 5 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine pazartesi günü saat 07.05’te, Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme’nin Uçburun açıklarında bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı gün saat 07.35’te ve 11.40’ta, Dikili’nin Denizköy Burnu açıklarında ve Çeşme’nin Karaabdullah Burnu açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerince, bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Durdurulan her iki lastik bot içerisindeki 41 Afganistan ve 8 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı. Bugün, gece saat 00.31’de ise, Sahil Güvenlik ekiplerince, Dikili’nin Altınova açıklarında bir grup düzensiz göçmen fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 248 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)
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