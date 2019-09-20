İzmir’de 252 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 252 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri salı günü saat 23.30’da ve dün saat 01.10 ile 07.40 saatleri arasında, Çeşme’nin Ilıca, Altınkum, Karaabdullah Burnu ve Gerence açıklarında 5 ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmen grubunu fark etti. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 29 Filistin, 55 Suriye, 82 Afganistan, 17 Somali, 1 Irak ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 185 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, perşembe günü ise saat 01.55’te ve 06.43’de, Dikili’nin Bademli açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmeni fark etti. Durdurulan lastik botlar içerisindeki 18 Afganistan, 43 Suriye ve 5 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 67 düzensiz göçmen ile 1 Türk göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan 252 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)