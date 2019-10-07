İzmir’de 263 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’in Dikili ve Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 263 kaçak göçmen yakalandı.
İzmir’in Dikili ve Çeşme açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 263 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün 00.40, 01.40 ve 03.31 saatlerinde Sahil Güvenlik ekiplerince Dikili açıklarında ve Dikili’nin Bademli açıklarında üç ayrı lastik bot içerisinde bir grup göçmen fark edildi. Durdurulan lastik botta 81 Suriye, 6 Yemen, 4 Filistin, 3 İran, 2 Irak, 1 Eritre ve 43 Afganistan uyruklu toplam 140 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün sat 03.48, 07.10 ve 22.10’da Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme’nin Uçburun, Karareis ve Özdere açıklarında üç ayrı lastik botta göçmen topluluğu fark edildi. Durdurulan lastik botlardaki 13 Kongo, 37 Suriye, 5 Orta Afrika, 3 Sierra Leone, 2 Mali, 2 Senegal, 8 Somali, 1 Fildişi Sahili, 6 Filistin ve 46 Afganistan uyruklu toplam 123 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 263 göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)
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